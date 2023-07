I "nonni" rapinatori non perdono il vizio: dopo il colpo alla banca di Poirino anche un tentativo di furto al bancomat del Salone del Libro

Sono due uomini di 68 e 73 anni le persone arrestate nei giorni scorsi perchè ritenute responsabili di un fallito furto ai danni di un bancomat, a Lingotto Fiere, proprio nei giorni in cui a Torino si stava tenendo il Salone del Libro. Ma non solo, il più giovane dei due sarebbe anche responsabile di una rapina realizzata il 18 febbraio ai danni di una filiale Unicredit di Poirino, ma in quel caso avrebbe agito con altri 6 complici, tutti già arrestati proprio nel mese di maggio.

La rapina da 500mila euro a Poirino

A tradire il malvivente ormai in età da pensione è stata una traccia di dna lasciata su una maschera utilizzata durante il colpo e analizzata dai Ris di Parma. Dalle indagini dei carabinieri era poi emerso che gli indagati, in concorso tra loro e con diversi ruoli all'interno della banda, si sarebbero introdotti, travestiti e armati di pistola e coltelli, all'interno della banca e, dopo aver immobilizzato con delle fascette di plastica dipendenti e clienti, avrebbero prelevato il contenuto delle cassette di sicurezza: denaro contante, gioielli, pietre preziose e monete antiche per un valore complessivo di circa 500mila euro.