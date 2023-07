Lanzo, aperta la rotatoria provvisoria tra le provinciali 1 e 2 per snellire il traffico verso le Valli

La Città metropolitana di Torino e il Comune di Lanzo hanno completato nei tempi previsti e con una procedura d’urgenza una rotatoria provvisoria che da stamani sostituisce il semaforo all’incrocio tra le Provinciali 1 e 2 . La rotatoria agevolerà il transito dei veicoli diretti alle Valli di Lanzo, attenuando gli effetti negativi della chiusura della galleria Montebasso sulla Strada Provinciale 1. La settimana scorsa, la chiusura del tunnel aveva costretto la Città metropolitana a deviare il traffico sulla Provinciale 2, che sfiora l’abitato di Lanzo e attraversa quello di Germagnano.

“Una settimana fa, incontrando gli amministratori locali, insieme al dirigente e ai tecnici della Direzione Viabilità 1 ci eravamo impegnati a fare tutto il possibile per alleviare il disagio dei residenti e dei turisti. - sottolinea il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici. - Mentre proseguono le indagini tecniche sullo stato della calotta della galleria, indispensabili per la redazione di un progetto definitivo-esecutivo di messa in sicurezza, non possiamo che ribadire l’impegno della Città metropolitana a spendere prima e meglio possibile i 3 milioni di euro che sono stati assegnati al nostro Ente per risolvere le criticità”. “Nello scorso fine settimana eravamo già riusciti a migliorare il deflusso dei veicoli provenienti dalla Valle di Viù. - ricorda il Vicesindaco Suppo – Non possiamo promettere che le code domenicali al rientro dalle Valli di Lanzo non si verificheranno più, ma in pochi giorni abbiamo fatto tutto il possibile per evitare che vengano pregiudicati la stagione turistica e i grandi eventi in programma nel territorio nelle prossime settimane”.