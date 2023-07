Lutto nella Chiesa torinese: è morto Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea

E' morto a 99 anni monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea e ultimo testimone del Concilio Vaticano II. A darne notizia è la stessa Diocesi.



Presidente di Pax Christi, nacque a Treviso nel 1923, ma passò molto tempo anche a Bologna. E' stato vescovo di Ivrea fino al 1999. Avrebbe compiuto cento anni il prossimo novembre.



Intanto la Città di Ivrea ricorda Bettazzi: "ha contribuito in modo significativo a costruire nella nostra comunità la cultura della pace e della giustizia, dell’apertura agli ultimi, agli esclusi, agli stranieri, incarnando una visione di Chiesa aperta al mondo e schierata con i più deboli. L’Amministrazione, a nome di tutta la città, lo ringrazia per la sua testimonianza coraggiosa e coerente e si impegna a tenere vivi i suoi ideali e la sua visione".

L’Amministrazione ha proclamato il lutto cittadino per martedì 18 luglio, giorno di svolgimento del funerale e l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale.



Commosso anche il ricordo di Roberto Repole, arcivescovo di Torino: "Testimone appassionato del Concilio Vaticano II, monsignor Luigi Bettazzi è stato, negli anni del suo servizio come vescovo di Ivrea e poi del suo ritiro, un punto di riferimento per la comunità ecclesiale piemontese ma anche per la società civile. Il suo impegno in «Pax Christi», e in generale nella promozione della dignità di ogni persona umana, ha mantenuto viva per i giovani la freschezza del Vangelo che il Concilio ha richiamato. Per la Chiesa di Torino, così come la comunità ecclesiale di Piemonte e Valle d’Aosta, monsignor Bettazzi è stato un «vicino» attento e paterno, che oggi affidiamo con sicura speranza al Signore e che continueremo a ricordare con affetto e rispetto".