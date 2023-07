Grugliasco dichiara guerra ai 'furbetti del volante': iniziata campagna di controlli su veicoli non assicurati e senza revisione

A Grugliasco è iniziata la fase sperimentale dei cosiddetti traffic scanner, speciali software anti fuorilegge, installati in 8 varchi all'ingresso della città, in grado di individuare automaticamente, in tempo reale e di avvertire subito la polizia locale, auto e moto che girano senza assicurazione o revisione, veicoli rubati, in fermo amministrativo o ricercati per i motivi e i reati più vari. Una rete destinata con il tempo a estendersi a tutta la città.

È solo uno degli ultimi progetti dedicati alla sicurezza, non solo stradale, a cui sta lavorando la Polizia locale guidata dal comandante Massimo Penz, insieme al sindaco Emanuele Gaito, alla giunta e al consiglio comunale di Grugliasco.

Il software in questione può dialogare con tutte le telecamere di ultima generazione che sono in grado di decriptare lettere e numeri. Il nuovo sistema, attualmente in fase sperimentale su tutti i varchi di Grugliasco, ha come obiettivi di leggere le targhe, collegandosi in automatico con le banche dati, dal Pra, il Pubblico registro automobilistico, al Centro elaborazioni dati del ministero dell'Interno e potranno individuare auto o moto "fuorilegge". Nei campi più disparati. Il risultato più immediato, infatti, è la possibilità di trovare i veicoli che stanno girando senza assicurazione - che sono sempre di più in città - o senza l'ultima revisione e che rappresentano un pericolo anche per gli altri.

Una volante della Polizia locale sarà collocata a pochi metri dai varchi in modo da poter fermare, con posti di blocco, tutti coloro che hanno principalmente assicurazione scaduta e revisione non eseguita.

Una ricerca che, se fatta manualmente dalle pattuglie in strada, richiederebbe molto più tempo e anche la "fortuna" di fermare i trasgressori. Così, basterà che il motore passi sotto una telecamera per far scattare la verifica e, subito dopo, la multa da spedire a casa o contestata direttamente dalla volante. Nel caso di una macchina rubata, potrebbero essere avvertiti anche gli agenti più vicini per tentare di fermare chi è a bordo.

Dai primi giorni di settembre saranno attivati i primi posti di controllo e di blocco per fermare gli automobilisti dopo le segnalazioni dei tre tablet in possesso della polizia locale. Questo significa che in contemporanea, si potranno verificare tre varchi della città.

I primi giorni di sperimentazione hanno evidenziato come, purtroppo, un veicolo su cinque circola senza assicurazione e revisione. Un numero elevato e pericoloso per la sicurezza dei cittadini.

Le sanzioni prevedono. per chi non ha l'assicurazione 866 euro di sanzione (606,20 se pagata entro i primi 5 giorni dal verbale), il sequestro del veicolo fino a che non si copre l'assicurazione e 5 punti di penalizzazione sulla patente