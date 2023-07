Agosto a Torino senza metropolitana, dal 7 al via i bus sostitutivi. Lo Russo: "Scelta obbligata"

La metropolitana di Torino si ferma dal 7 agosto al 3 settembre per il rinnovo del sistema di segnalamento della marcia dei treni. Un intervento già iniziato lo scorso 2 maggio, quando la linea 1 ha iniziato a chiudere alle 22, con ultima partenza dai capolinea di Bengasi e Fermi alle 21.3 0.

"La nostra metro - ha aggiunto - risale agli anni '90: non si può cambiare come accade con i pullman, ma sono necessarie manutenzioni programmate ".

" La chiusura della metro in agosto - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo , intervenendo ai microfoni di Radio Jukebox - è una scelta obbligata: la linea 1 è efficiente, ma ha qualche problema di vecchiaia e manutenzione".

Bus ogni 5 minuti

Durante lo stop della linea 1 nel cuore dell’estate Gtt, garantirà un servizio sostitutivo con bus da 18 metri: i mezzi passeranno ogni 5 minuti. Le fermate dei pullman saranno quelle della metropolitana. E ad agosto, durante lo stop alla metro, saranno attuati interventi di pulizia approfondita in tutte le stazioni.

4 nuove stazioni fino a Cascine Vica

La migrazione del sistema di segnalamento da analogico a digitale consentirà, dal 2025, di inserire anche quattro nuovi convogli per la metropolitana. Mezzi che consentiranno di garantire l’attuale frequenza con l’estensione della linea fino a Cascine Vica. Sono infatti in corso gli interventi per prolungare di 3.4 chilometri l’attuale percorso della metro 1, che servirà i comuni di Collegno e Rivoli.

Saranno realizzate quattro nuove stazioni: Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica. La fermata Certosa costituirà inoltre il nodo di interscambio con la stazione ferroviaria di Collegno, mentre a Cascine Vica sarà realizzato un parcheggio di interscambio con le auto private.

Sulla metro 2 con la bici

E sulla futura linea 2 - sinora finanziata per il tratto Rebaudengo/Politecnico con un miliardo e 828 milioni di euro di fondi governativi - il sindaco ha precisato: "Con il commissario straordinario Chiaia stiamo pensando questa infrastruttura in modo diverso: si potrà aggiornare la tecnologia in maniera più veloce".

"Una delle cose su cui stiamo lavorando è quella di avere un accesso per le bici".

"La linea 1 - ha proseguito Lo Russo - è troppo piccola: sulla metro 2 si potrà salire su alcune carrozze dedicate con la due ruote. Questo aumenterà la possibilità di trasporto ecologico".