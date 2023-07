Sere d'Estate: tornano le aperture speciali alla Reggia di Venaria

Le Sere d’Estate, dal 21 luglio al 12 agosto, offrono al pubblico l’occasione di ammirare in orario serale il Piano Nobile della Reggia di Venaria, visitare la mostra All'ombra di Leonardo, vivere i Giardini con la spettacolare Fontana dell’Ercole e i suoi giochi d’acqua, assaporare un aperitivo e assistere agli appuntamenti musicali e di danza contemporanea in programma. Tutti gli spettacoli proposti sono ispirati al tema del cibo, che contraddistingue la programmazione culturale dell’anno 2023 della Reggia.

Ogni venerdì e sabato alle ore 19 a Cascina Medici del Vascello, il tempo dell’aperitivo è a suon di musica, grazie ai concerti dell’associazione culturale Artemusica: per ogni serata un programma musicale diverso, che spazia dalla musica classica alla musica contemporanea e alla lirica, omaggiando spezie, profumi ma anche la musica stessa quale “cibo dell’anima”. Per l’occasione il bar di Cascina Medici promuove un singolare menù di cocktail musicali. Location d’eccezione per alcuni spettacoli è il complesso della Fontana dell’Ercole Colosso, capolavoro di Amedeo di Castellamonte, restituita al pubblico dopo un delicato intervento di restauro e riqualificazione consentito grazie all’intervento della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino.

Il 21 e 22 luglio alle ore 20 lo spettacolo di danza “Cenere” della compagnia Zerogrammi coinvolge lo spettatore direttamente e distrattamente nello spazio emotivo della protagonista – la danzatrice Silvia Bandini - che, attraverso oggetti, cibo, abiti e gesti ordinari, compie il proprio personale rituale, danzando e mimetizzandosi nel suo ambiente quotidiano, con la stessa libertà di chi è ormai sola nelle proprie stanze segrete. Lo spettacolo è proposto qui in una versione di studio site specific per la Reggia, prima del debutto a Torino in autunno nella cornice di Play with Food festival.

Il 28 e il 29 luglio alle ore 20 METS - Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Cuneo e Compagnia EgriBiancoDanza allestiscono “SonicHops”, performance interattiva di danza e “suoni di birra”, nata da un’idea del compositore Gianluca Verlingieri sviluppata insieme al coreografo Raphael Bianco nel 2022, per il Festival dell’Innovazione di Great-Innova. I suoni registrati nelle fasi produttive e di consumo di una birra diventano mini - composizioni sulle quali il danzatore Vincenzo Criniti improvvisa, creando altrettante coreografie “istantanee”, caratterizzate da task specifiche immaginate dal coreografo Raphael Bianco.