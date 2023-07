Nichelino, posata la prima pietra della nuova scuola Papa Giovanni, un investimento da oltre 4 milioni

Nell'estate del 2020 la perizia disposta dal Comune non lasciò spazio a dubbi: la scuola elementare Papa Giovanni XXIII a Nichelino doveva chiudere, troppo gravi le anomalie riscontrate. Ieri, martedì 18 giugno, la Città si è riappropriata di un pò della sua storia, aprendo al futuro con la simbolica posa della prima pietra della nuova Papa Giovanni, che sorgerà in via Prali.

Investimento di oltre 4 milioni di euro

Un investimento importante di poco più di 4 milioni di euro, per ridare a Nichelino "una scuola rinnovata, moderna, in linea con i tempi della didattica", come ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo. Un risultato arrivato al termine di una progettazione condivisa con enti, associazioni e famiglie del territorio. I lavori partiranno a settembre, per arrivare a concludersi entro un anno e mezzo. E nel 2024 partiranno anche i lavori di riqualificazione dell'intera via Prali, per un progetto di rigenerazione urbana che cambierà il volto a questa zona della città.

Nichelino ha messo in cantiere anche la nuova elementare, il parco e la ludoteca di via XXV Aprile, oltre ad altre iniziative. "Perché per noi la scuola è al centro", ha sottolineato il sindaco, ricordando quei giorni difficilissimi di ottobre del 2016, poco dopo essere stato eletto (per la prima volta), quando dovette fare i conti con il crollo di una parte del controsoffitto della Rodari.

Scuola moderna, ecosostenibile e ad impatto zero

"Quest'opera viene da lontano, posiamo simbolicamente questa prima pietra in un campo agricolo, perché ui germoglieranno i semi del futuro, con la scuola delle nuove generazioni", ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina, spiegando che la nuova Papa Giovanni XXIII sarà "un faro anche per la ecosostenibilità: sarà moderna e ad impatto zero, capace di autosostenersi".

Una scuola che avrà un polo dell'infanzia, la primaria, una grande palestra, ma accanto anche il civic center, la mensa, gli orti. "Una struttura inclusiva e aperta ogni giorno per la cittadinanza. Perché il modello che abbiamo in mente è sempre quello di Nichelino città educativa", ha concluso Azzolina. Non a caso, oltre ai politici e agli assessori della città, la posa della prima pietra è avvenuta alla presenza di alcuni bambini delle scuole della città. Simbolo di presente e di futuro.

La Papa Giovanni per Giorgia Ruggiero

"La scuola Papa Giovanni per noi, bimbi diventati adulti di Nichelino, é un mare di ricordi, di malinconia e di percorsi. La maestra Roberta, la bidella Silvana che ci diceva di non correre.... Un fiume di ricordi mi riempie il cuore, che ora batte fortissimo sapendo della "nostra" nuova scuola del quartiere", ha detto l'assessore Giorgia Ruggiero. "La sua chiusura é stata una ferita che ancora brucia. É stato difficile, lungo e complicato. Ma ora siamo di nuovo qui a scrivere una nuova storia per Nichelino e i suoi bambini".