Convenzione tra Atc ed Edisu, 13 nuovi alloggi per gli universitari vicino al Campus Einaudi

L’Atc del Piemonte Centrale ha messo a disposizione dell’Edisu, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario, 13 alloggi ristrutturati con superficie tra i 60 e gli 80 metri quadrati, per un totale di 40 posti letto. Edisu, che ha ottenuto gli alloggi a canone calmierato, li destinerà all’ospitalità degli studenti. Lo prevede la convenzione sottoscritta questa mattina dal presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa Emilio Bolla e dal presidente dell’Edisu Alessandro Ciro Sciretti, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di posti letto per chi studia nella nostra regione.

Gli alloggi, che non fanno parte delle abitazioni destinate a edilizia residenziale pubblica, si trovano a Torino in borgo Vanchiglia, nel complesso Atc di corso Farini 32, proprio di fronte al Campus Einaudi nel “Villaggio media ex Italgas”, realizzato in occasione delle Olimpiadi del 2006 dall’Agenzia territoriale per la casa con la formula dell’acquisizione del diritto di superficie e attualmente destinato a residenza universitaria.

"Grazie a questo intervento, con cui Atc prosegue l’esperienza avviata nel settore dell’edilizia universitaria – dichiara Emilio Bolla, presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale – forniamo il nostro contributo a un problema di estrema attualità, recuperando l’originaria funzione sociale di queste case che erano destinate agli operai dell’Italgas. La firma della convenzione di oggi rappresenta inoltre un’occasione importante per creare un mix sociale che ci auguriamo possa favorire l’aggregazione di popolazioni socialmente ed economicamente eterogenee nei nostri quartieri".

"Nei giorni scorsi - ha spiegato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti - Torino è entrata per la prima volta nel ranking delle migliori città universitarie al mondo. Risultati che derivano anche dalla collaborazione e la rete creata tra le Istituzioni per offrire servizi e condizioni vantaggiose che diventano opportunità sia per gli studenti che per il territorio. In questo senso il nostro Ente con piacere ha stipulato questa convenzione con Atc che permette di avere a disposizione ulteriori posti letto in città da assegnare agli studenti e alle studentesse. Un'occasione per rispondere in modo positivo alla scarsa offerta di mercato, confermando il sostegno al diritto allo studio".