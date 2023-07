Calcio in ansia per Massimo Mauro, l'ex juventino colto da malore in vacanza in Calabria

Momenti di paura questa mattina per Massimo Mauro, il dirigente sportivo ed ex calciatore infatti ha avuto un malore mentre si trovava in Calabria per le vacanze.

Ex compagno di Zico, Platini e Maradona

61 anni, unico giocatore al mondo ad essere stato compagno di squadra prima di Zico, poi di Platini ed infine di Maradona, l'ex juventino si è sentito male durante una partita di padel. Dopo i primi soccorsi è stato portato all’ospedale di Catanzaro dove è stato sottoposto ad angioplastica.

Al momento è ancora ricoverato ma le sue condizioni sono buone, come ha fatto sapere la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport.