Da Gianni Oliva a Marina Rota, ad Ivrea torna il FestivalBook San Gaudenzio

Compie tre anni il FestivalBook San Gaudenzio, che torna ad Ivrea dal 21 al 23 luglio nella splendida chiesa tardo barocca di san Gaudenzio. Il festival letterario, organizzato dall'Ass. Luci di Ivrea, associazione il cui scopo è quello di promuovere gli autori del territorio canavesano e piemontese, si è affidato per la gestione degli eventi alla Edizione Pedrini, una riconferma di qualità.

Tra le firme più conosciute i graditi ritorni, a Ivrea ci saranno il prof. Gianni Oliva con il suo ultimo libro “Il Purgatorio dei Vinti” e il prof. Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Studi Pannunzio di Torino che presenta il suo volume fresco di stampa “Diario italiano”, la cui copertina è stata realizzata da Ugo Nespolo.

Tra gli incontri di maggior pregio ci sarà quello con la nota scrittrice torinese Marina Rota, con letture di Monica Guglielminetti, che presenta il libro “Amalia Guglieminetti - L'amore in versi con Guido Gozzano”: Amalia è una poetessa e scrittrice che scandalizzò la città di Torino nei primi del '900; la prefazione è firmata da Vittorio Sgarbi e da Claudio Gorlier.

L'eporediese artista Eugenio Pacchioli presenta il volume d'Arte “I Barbari oggi arrivano a Ivrea” a cui seguirà Maurizio Pitti con il libro “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. La prof.sa Laura Decanale Bertoni, presenta un'autentica chicca: “Crociate Templari Reliquie. 1071-1453 Valle d'Aosta e Canavese senza confini” il cui argomento, naturalmente, è la presenza templare in Canavese.

Un particolare momento del festival è stato dedicato alla memoria di Piero Venesia grande storico e scrittore canavesano con la presentazione dell'anteprima della ristampa del volume “Ibleto di Challant il Capitano” in occasione del 40mo anniversario della prima pubblicazione, la cui distribuzione è prevista in autunno.

Gradito ritorno in san Gaudenzio della scrittrice di Montalto Dora Luciana Banchelli con “Antologia Gotta” in una straordinaria sintesi tratta dal Gotta che descrive un sorprendente Canavese a metà '900. Presentazione del Circolo del Calamanio con i racconti brevi nel libro “I Borghi del Calamaio” con gli attesi interventi degli autori moderati da Giuliana Reano anch’essa autrice.

Rappresenterà un evento di particolare interesse l'illustrazione della prima guida medievale della Città di Ivrea dell'autrice eporediese Silvia Battistello, che dopo il primo libro sul Castello di Ivrea, propone “Ivrea 1400 guida alla Città medievale per Viaggiatori del tempo” con la prefazione dell'autorevole docente di Storia dell'Architettura del Politecnico di Torino Carlo Mario Tosco.

Appuntamenti immancabili sono anche la presentazione del romanzo “Istantanea nell'ombra” di Danilo Albertoaccompagnato da Massimo Rissone e Mauro Sartore (clarinetto) e Fabrizio Cena (clarinetto basso) della Banda Musicale Città di Ivrea, (progetto Canavese Factories) e quello con il Gruppo Narravita che presenta “Storie di vita in prima linea - I professionisti sanitari degli ospedali di Ciriè, Chivasso e Ivrea al tempo del Covid”, la pandemia raccontata degli operatori in prima persona.

In calendario troviamo ancora la sorpresa editoriale proposta dal 16enne Federico Mantegari, giovane autore al suo primo romanzo storico con “Il Segreto dei Trèves Custodi del Graal”, e l'omaggio a Guido Gozzano con il libro ”La montagna guaritrice” in occasione del 140 anno della sua nascita, presentato dall'autrice Chantal Vuillermoz.

Teatro e pittura ancora protagonisti al FestivalBook con in primo piano lo spettacolo teatrale: “Voci dal passato”(Testo di Dania De Fazio per la regia di Annalisa Baratto) proposto dal Gruppo teatrale “Voci nel Frutteto-Macedonie d'Arte”. Spazio per l'arte pittorica con la personale del pittore di Ivrea Roberto Croin, e gran chiusura con la riconferma del palco al maestro Oreste Valente, di rientro da Buenos Aires, che presenta: “Italo Calvino” nel centenario della sua nascita.

La grande novità del Festival 2023 sarà il Mercatino del libro usato che verrà posizionato insieme alla mostra, nell'area esterna della Chiesa.

Nel corso del Festival sarà inoltre illustrato il Premio Letterario L. Alessandri, con gli interventi della Sindaca di Orio Canavese Sara Ponzetti, del Pres. della Giuria Giovanni Ponzetti e della Pres. Ass. Le Tre Dimensioni Monica Col.

Ingresso libero ad ogni evento