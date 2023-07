Grave incidente sulla pedemontana Ivrea-Castellamonte: tre auto coinvolte, sei i feriti

Brutto incidente sulla pedemontana Ivrea-Castellamonte, all'altezza di Colleretto Giacosa, verso le 15.30 di oggi pomeriggio, domenica 23 luglio.

Coinvolte tre vetture, sei i feriti (uno grave)

Coinvolte tre vetture, ognuna delle quali con due persone a bordo. Una quarta auto, un’Audi A3, ha riportato solo pochi danni per la prontezza del guidatore che è riuscito ad evitare le altre vetture. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi: sei i feriti, uno dei quali in gravi condizioni, trasportato al Cto di Torino con l'elisoccorso.

A lungo circolazione paralizzata

Gli altri feriti sono stati invece condotti all'ospedale di Ivrea. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il tratto di strada chiuso a lungo per permettere la messa in sicurezza dell'area e le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro, tanto che il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e le macchine che volevano andare a prendere l'autostrada ad Ivrea dalla Valchiusella sono state deviate sulle strade laterali.