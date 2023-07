Sgombero nelle case Atc di via Chiesa della Salute: polizia sul posto

Le camionette della Polizia sono arrivate con le prime luci dell’alba. È in corso uno sgombero in alcuni alloggi occupati nelle case Atc di via Chiesa della Salute, nei pressi di via Sospello.

Liberato alloggio al 3° piano

Le forze dell’ordine, insieme a funzionari dell'Agenzia, hanno liberato un appartamento al terzo piano del complesso residenziale. Era occupato da una famiglia con soggetti fragili, minori. A loro è stata proposta una soluzione alternativa, ma quest’ultima è stata rifiutata dalla famiglia. Nel corso della mattinata sono stati liberati altri due alloggi.

20 mln di investimento con il Pnrr

Il complesso, noto come “16esimo quartiere” ex Iacp e compreso tra Corso Grosseto e le vie Chiesa della Salute, Sospello e Bibiana, conta complessivamente 622 appartamenti, distribuiti su 18 palazzine. Di questi, 16 erano occupati abusivamente. In una precedente operazione nel mese di novembre scorso erano stati recuperati 4 alloggi.

"Questi interventi - commenta Emilio Bolla, presidente Atc del Piemonte Centrale - permettono la regolarità dei lavori dell’importante cantiere di riqualificazione finanziato grazie ai fondi complementari al Pnrr ripartiti dalla Regione Piemonte per oltre 20 milioni di euro”.

Rimossi anche veicoli abbandonati

Gli agenti hanno inoltre provveduto a far rimuovere dal cortile del complesso della Circoscrizione 5 un’auto e una moto in stato di abbandono, mentre altri quattro veicoli saranno oggetto di accertamenti nei prossimi giorni. Al termine delle operazioni saranno cambiate le serrature e gli immobili rientreranno nelle disponibilità dell’Agenzia Territoriale per la Casa.

Al termine dell'operazione di oggi sono stati recuperati 5 alloggi, dopo i 4 già recuperati una precedente operazione nel mese di novembre scorso. Sale dunque a 51 il numero degli alloggi recuperati dalla Polizia Locale dall’inizio dell’anno.

Marrone e Ballatore (FdI): "Con Meloni aria di Torino sta cambiando"

"Con il governo Meloni - commentano l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone e il consigliere FdI in Circoscrizione 5 Alfredo Ballatore - l'aria sta cambiando anche in una città come Torino, dove per anni l'immobilismo della giunta comunale ha consentito agli abusivi di prosperare a discapito dei più deboli".

"Continueremo con gli sgomberi"

"Chi occupa una casa popolare infatti fa una violenza a chi è più fragile ed è costretto ad attendere in graduatoria pura avendo pieno diritto ad un alloggio. Continuerà il nostro impegno affinché gli sgomberi proseguano anche in tutti gli altri complessi Atc che si trovano in una situazione simile" concludono gli esponenti di destra. Nel 2023 sono già 51 gli appartamenti occupati recuperati dalla Municipale.



E l'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, aggiunge: “Un grazie alla Polizia Locale e ad Atc per aver reso possibile gli sgomberi di appartamenti occupati nei condomini di via Spospello. Queste situazioni di abusivismo pesano sui residenti delle abitazioni Atc e ledono il diritto ad abitare di molte persone. È fondamentale rendere evidente la presenza delle istituzioni e il miglior modo per farlo è non voltarsi dall’altra parte quando un alloggio viene occupato”. Poi puntualizza: "Dallo sgombero emerge uno scenario degno del film Suburra, fatto di arredi di lusso e ostentazione. La logica di questo tipo di occupazioni va stroncata".

“Lo sgombero certifica un significativo cambio di marcia nella lotta a degrado e abusivismo. Il ripristino della legalità si conferma al centro dell’azione del governo Meloni”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia, che poi ha ringraziato forze dell’ordine e personale Atc. “È importante – ha aggiunto Roberto Ravello, dirigente regionale di FdI – dimostrare al territorio e ai cittadini che prevaricazione e ingiustizia non hanno futuro”.

"Gli sgomberi di questa mattina sono un esempio e una prova di efficienza e tempismo davvero ottimali", ha commentato invece Silvio Magliano (Moderati), "Questa dovrebbe sempre essere la linea da tenere e come Moderati lo affermiamo da sempre in tutte le sedi. Ci sono due misure urgenti da mettere in atto per evitare nuovi casi simili: la messa in sicurezza e la rapida assegnazione, da parte della Città di Torino, delle unità abitative libere. Ribadiamo che lo sgombero di tutte le occupazioni abusive di case ATC è necessario e urgente. Nella sola Torino gli appartamenti che attendono di essere restituiti ai piemontesi sono ancora oltre 200. Chi occupa abusivamente una casa ATC sta impedendo ad altre persone, in condizioni di bisogno, di fruire di un proprio pieno diritto e quest'ultimo deve essere tutelato".