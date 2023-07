Sicurezza, Bravo (Siulp): "40 ispettori in meno. Torino è più insicura"

"Una quarantina di Vice Ispettori in meno a Torino significano meno poliziotti per la sicurezza dei cittadini". A denunciarlo è il Segretario Generale Provinciale del sindacato di polizia Siulp, Eugenio Bravo.

"Il Ministro dell’Interno aveva promesso più uomini per l’organico della polizia di Torino, la realtà ci consegna una quarantina di Ispettori in meno che incidono nell’organico complessivo. Una riduzione a discapito delle esigenze di sicurezza della città di Torino. Certo è che, se qualcuno ritiene che il problema di Torino sia semplicemente una percezione di insicurezza è abbastanza palese che non si andrà da nessuna parte nell’ efficacia dei servizi di polizia. Il contrasto alla criminalità, purtroppo, e non ci vuole un alto stratega criminologo per comprenderlo, non si fa certo con la percezione ma con pattuglie fisicamente impiegate nel controllo del territorio e nelle attività di polizia e queste richiedono necessariamente più poliziotti. Gli organici sono deficitari ovunque come denunciato dal SIULP e se la politica non decide di cambiare la metodologia degli arruolamenti accelerandone le assunzioni, il clima delle città sarà sempre più rovente e non solo per ragioni climatiche".