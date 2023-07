Sestriere: inaugurati due campo da padel a duemila metri d'altitudine

Si è svolta, sabato 21 luglio in via Europa 5 a Sestriere, l’inaugurazione dei nuovi campi da padel realizzati da Padel 2000 in collaborazione con il Comune di Sestriere. “In poco tempo siamo riusciti ad avviare una collaborazione tra pubblico e privato nel segno dello sport”. - hanno dichiarato Gianni Poncet Sindaco di Sestriere, Francesco Rustichelli Vicesindaco, Emanuela Tedeschi consigliere comunale - Da oggi, infatti, sui terreni dati in concessione dal Comune, a Sestriere si può giocare anche a padel grazie all’iniziativa di alcuni appassionati giocatori ed imprenditori”.

Artefici di questo nuovo impianto sportivo sono l’architetto Paolo Romeo che ha progettato magistralmente l’impianto, Hajri Kaci, torinese di adozione, punto di riferimento della ristorazione cittadina, Livio Cismondi “patron” di Peraria e Antonio “Chicco Posse”, anima e ideatore del progetto oltreché coordinatore dello staff sportivo che gestirà questi due splendidi campi.

Due campi panoramici e di ultima generazione forniti dalla Peraria di Villafalletto (Cuneo), che ha costruito e installato le strutture con rifiniture in acciaio per la lunga durata, manto erboso testurizzato e vetri dell’area gioco realizzati con le più moderne tecnologie. Un rapporto lungo e consolidato quello che ha Peraria con Sestriere e la Vialattea, l’azienda è infatti da tempo al fianco della stazione sciistica sia nei mesi invernali durante i quali, direttamente sulle famose piste olimpiche, organizza e allestisce gli eventi legati alla Coppa del Mondo di Sci Femminile, che in quelli estivi attraverso la collaborazione con il Circolo Golf Sestriere.

Una nuova attrazione per Sestriere, che offre così una nuova opportunità di divertimento per i tanti turisti e naturalmente per i residenti che potranno cogliere l’occasione per avvicinarsi al gioco del Padel, in una cornice esclusiva contornati da uno dei panorami montani più belli del territorio. La struttura sarà a disposizione di coloro che già praticano il Padel e dei neofiti che potranno avvicinarsi a questo sport tra clinic e tornei. I campi saranno a disposizione anche dei più giovani: ogni mattina, infatti, le scuole sci, impegnate a Sestriere nei Summer Camp, potranno usufruire della struttura alla scoperta di una nuova disciplina.

Il campo è aperto tutti i giorni, per tutta l’estate, con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Possibilità di prenotare anche sessioni di gioco in notturna su richiesta e lezioni di padel – singole o di gruppo - con maestri qualificati gestiti direttamente dalla S.S.D. CENTRO SPORT SOCIETA’ COOPERATIVA “ROBILANT” di Torino che affianca la Padel 2000 Sestriere nella gestione sportiva. Il prezzo a giocatore è di 15 euro per 90 minuti. Sconto 10% per i residenti del Comune di Sestriere. Tariffa ragazzi under 18 scontatissima con la sola raccomandazione, valida per i giocatori di ogni età, di affiliarsi al tesseramento US ACLI (costo della tessera 5 EURO) che garantisce le dovute coperture assicurative contro gli infortuni. Sono inoltre a disposizione racchette e palline a noleggio al prezzo di 2 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni: Padel 2000 Sestriere, tel. 392 5937494 email info@padelsestriere.com web site: www.padelsestriere.com

Il Padel ad alta quota, ad oltre 2000 metri, ha trovato in estate una nuova incantevole location sulle montagne olimpiche del Colle Sestriere.