Un bosco a Groscavallo per ricordare Mahsa Amini, martire della violenza in Iran contro i diritti delle donne

In val di Lanzo una prima volta a livello italiano, nel segno dei diritti delle donne e della solidarierà senza confini. Per la prima volta in Italia, infatti, a Groscavallo un bosco viene intitolato alla memoria di Mahsa Amini, la giovane ragazza uccisa in Iran e diventata in breve tempo un simbolo di protesta a livello mondiale contro le discriminazioni e le violenze nei confronti delle donne.



L’inaugurazione è fissata per sabato 29 luglio, alle 11, nell’ambito del Groscavallo Mountain Festival. Ma non solo: contemporaneamente sarà anche inaugurata la prima “Panchina rosa” della prevenzione delle Valli di Lanzo, realizzata in collaborazione con l’Associazione V. I. T. A. – Vivere Il Tumore Attivamente – ODV. Tutto, insomma, nel segno della donna.