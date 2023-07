La mobilità del futuro "viaggia" a Torino: presentati i primi bandi del MOST

Aviazione civile e veicoli da strada: sono queste le macroaree su cui si concentrano i primi bandi "a cascata" promossi dal MOST, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile con sede a Torino e composto da oltre 49 partner tra atenei (tra cui il Politecnico e l'Università), centri di ricerca e aziende (tra cui Stellantis e Leonardo).

Bandi coperti da oltre 3 milioni di fondi Pnrr

I bandi, coperti con 3,3 milioni di fondi Pnrr (2 per l'air mobility e 1,3 per i veicoli su strada, ndr), sosterranno progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti in modalità singola da micro, piccole, medie e grandi imprese esterne al Most; ogni proponente può presentare più di una domanda e la chiusura è fissata per il 31 ottobre alle 18.

Droni, trasporti e digitalizzazione

Per quanto riguarda i singoli settori, quello dell'aviazione si concentrerà su linee di sviluppo definite dalle agende internazionali ed europee come il volo semiautonomo (come il delivery attraverso droni), la conversione dei sistemi di propulsione e nuovi modelli di economia del trasporto passeggeri. Quello dei veicoli da strada, invece, su digitalizzazione, sicurezza, riduzione delle emissioni, gestione dell'energia, massimizzazione dell'efficienza, utilizzo dell'idrogeno, connettività per la riduzione dei consumi e ottimizzazione della componentistica, sia per il trasporto persone che merci.

Nei prossimi mesi seguiranno altre open call con un investimento di 10,6 milioni nel solo 2023 e di 32 in totale milioni nel triennio 2023-2025: "I numeri aggregati delle 49 realtà aderenti al MOST - ha sottolineato il direttore generale Gianmarco Montanari - mostrano un fatturato di 290 miliardi con un'occupazione di 560mila dipendenti diretti, coprendo tutto il territorio nazionale".

Rafforzare il legame tra imprese e territorio

"La collaborazione - ha invece dichiarato il vicerettore alla ricerca del Politecnico Matteo Sonza Reorda - è fondamentale. Uno degli obiettivi del Centro è proprio quello di creare partenariati e rafforzare il legame con le imprese e il territorio".