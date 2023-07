Tutto pronto per il Sestriere Film Festival: dal 29 luglio al via la 13esima edizione

Da 13 anni le montagne olimpiche ospitano la kermesse Sestriere Film Festival che nel 2023 si svolgerà dal 29 luglio al 6 agosto al Cinema Fraiteve.

La rassegna cinematografica dedicata alla montagna che oltre alle proiezioni dei 14 film in concorso si compone di film non in concorso ma anche concerti, incontri ed escursioni.

Tra gli eventi da non perdere quello inaugurale del 29 luglio con il concerto della Brigata Alpina Taurinense e la consegna del Premio Montagne Olimpiche all’alpinista Tamara Lunger, la serata dedicata a Walter Bonatti con la proiezione del documentario Gasherbrum IV. montagna di luce”, e la serata finale il 6 agosto con il concerto al rifugio Alpette, C’è Morricone nell’aria. Proiezione speciale il 31 luglio di quest’anno la pellicola restaurata dal Museo del Cinema insieme alla Biennale di Venezia, Maciste Alpino del 1916.

“Vogliamo che il festival porti a chi vorrà condividere le emozioni delle terre alte e le grandi imprese alpinistiche” commenta il presidente del Festival Roberto Gualdi.

Per info e programma:

https://www.montagnaitalia.com/SESTRIERE%2021.html