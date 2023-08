La storia di Anna, nata stamattina lungo il tragitto per l'ospedale grazie all'aiuto di un'ostetrica e della Croce Rossa

Anna è nata da poche ora ma ha già una storia da raccontare. Questa mattina verso le 7 i suoi genitori erano all'altezza di piazza Cattaneo, diretti al Sant'Anna proprio per farla nascere in un luogo sicuro. Ma lei, lo abbiamo detto, aveva fretta . E così è nata in strada, lungo il tragitto, e grazie all'aiuto e alla collaborazione di tante persone.

Aveva fretta di nascere e nessuno ha potuto impedirglielo, anche se i genitori avrebbero volentieri aspettato una decina di minuti in più: quelli necessari per raggiungere l'ospedale Sant'Anna da corso Orbassano.

A raccontare la vicenda è Giusi Quartararo, l'ostetrica che stava accompagnando i due genitori in ospedale: "Solitamente, in quanto mammiferi - ha raccontato -, le mamme sanno aspettare fino all'arrivo in ospedale per dare alla luce i figli ma evidentemente la piccola Anna non vedeva l'ora di uscire".

Iniziato il travaglio della donna, l'ostetrica è intervenuta, riuscendo anche a fermare un'ambulanza della Croce Rossa che passava in quel momento nella zona. A bordo c'erano due giovani soccorritori, probabilmente a fine turno, ma pronti a tutto pur di dare una mano.

I due ragazzi hanno ospitato la mamma sul mezzo, contemporaneamente hanno contattato un'altra vettura dotata di medico e infermieri. Ma appena questo mezzo più attrezzato è arrivato sul posto, la piccola Anna era già venuta alla luce.