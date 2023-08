Sponda del Po nei pressi della piscina Lido, approvato il nuovo progetto di messa in sicurezza

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore Francesco Tresso, ha approvato nella seduta odierna il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di rinaturalizzazione e di messa in sicurezza della sponda destra del fiume Po, nel tratto compreso tra corso Moncalieri 310 e la piscina Lido.

Il finanziamento di 5 milioni, che verrà richiesto dalla Città nell’ambito del Pon Metro Plus e a seguito della redazione del progetto esecutivo, prevede la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica che contribuiranno alla messa in sicurezza idraulica della sponda del fiume e alla sua rifunzionalizzazione come area a verde, che tornerà ad essere nuovamente fruibile da parte dei cittadini.

Il tratto di sponda in oggetto è stato interessato in modo rilevante dall’alluvione del novembre 2016, con la piena che ha incrementato i fenomeni di cedimento e di franamento già presenti, in un’area densamente antropizzata. Il progetto approvato oggi in Giunta è stato aggiornato ai sensi della normativa vigente, con la definizione di nuove opere di maggiore importanza che porteranno anche al ripristino della percorribilità ciclo-pedonale sulla sommità spondale.

