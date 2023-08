Arriva Mattarella, pulizie notturne in corso Valdocco: “Non era mai capitato prima”

L’ironia dei residenti: “Ora esagerano, puliscono in continuazione. Tutto il resto dell’anno invece…”

Di notte e di giorno, con la luce e con il buio. Pulizie “di primavera” nella parte del Borgo Juvarriano che si affaccia su corso Valdocco.

Tutto rinverniciato e spazzato

Da due giorni ormai mezzi e personale Amiat tirano a lucido l’area che oggi accoglierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: le strade vengono pulite due volte al giorno, le foglie sono state rimosse e i Toret persino riverniciati.

Una maniacalità che non è passata inosservata ai residenti, non abituati a tutto questo zelo. Anzi. Qualcuno ha infatti commentato: “All’inizio abbiamo apprezzato, ora ci pare eccessivo. Anche perché tutto il resto dell’anno il degrado rimane lì dov’è. Tutta questa pulizia non si era davvero mai vista”.

Mattarella al Sermig e poi Polo del '900

Mattarella sarà questa mattina al Sermig, poi si sposterà al Polo del ‘900. Le auto non possono parcheggiate nei pressi del Polo da oltre 24 ore. E le strade non sono mai state così pulite. “Dovremmo invitarlo qui una volta a settimana…” ironizzano i residenti.