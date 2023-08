“Consigliere collegato dalla spiaggia, è inaccettabile”: in Comune a Torino volano gli stracci

In Commissione dalla spiaggia, con l’ombrellone a riparare dal solleone. E’ l’accusa che la consigliera comunale Sara Diena (Sinistra Ecologista) ha rivolto al collega Giuseppe Catizone (Lega), reo di partecipare alla discussione sul Reddito di Cittadinanza in corso a Torino, in Sala dell'Orologio, in smarworking, ma direttamente dal mare.

Non si è respirato un clima da “ultimo giorno di scuola” in Terza Commissione del Consiglio comunale, anzi. Non bastasse la serietà dell’argomento (quella sospensione del rdc che rischia di mandare nel caos i servizi sociali della città), ad alzare la tensione il botta e risposta, piuttosto urlato, tra Diena e Catizone.

La consigliera di Sinistra Ecologista ha infatti ritenuto inopportuno il presunto collegamento dal lettino del leghista. “E’ inaccettabile che il consigliere stia seguendo dalla spiaggia la Commissione, voglio che rimanga a verbale”. Catizone, che non è intervenuto nella discussione sul Reddito di Cittadinanza, si è sentito toccato nell’orgoglio e ha quindi replicato con un tono piuttosto accalorato: “Mi stai stancando, continua a parlare della Commissione”.

E’ toccato al presidente Pierino Crema tentare di riportare la calma, non prima di una frase sibillina rivolta da Diena a Catizone: “Grazie per la vista del mare: lo strumento dello smartworking non è stato concepito per questi motivi”.

L’oggetto del dibattito, durato circa 5 minuti, è poi quello relativo al gettone di presenza, garantito a chiunque partecipi ai lavori delle commissioni, anche in smartworking. Una modalità nata in pandemia, per ovvi motivi, è sdoganata anche per le consigliere in maternità o i colleghi impossibilitati a seguire i lavori in presenza per esigenze personali.