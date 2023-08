Mattarella è andato via, i cartelli di divieto di sosta no: i commercianti li girano

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato via da ormai 24 ore ma il Borgo Juvarriano sembra non essersene accorto. Sì, perché nonostante la più alta carica dello Stato abbia lasciato il Polo del ‘900 già ieri, commercianti e residenti si ritrovano oggi a fare i conti con i divieti di sosta mai rimossi in tutte le vie limitrofe.

Cartelli ancora lì

I cartelli, posizionati 48 ore prima dell’arrivo del presidente, sono ancora lì. Un deterrente per il commercio, con i potenziali clienti che non si fermano per paura di una multa o di una rimozione. Il risultato? I commercianti, in attesa che Comune e Polizia Municipale rimuovano i cartelli ormai “scaduti” hanno pensato di fare le cose da soli e hanno iniziato a girarli, mettendo gli avvisi contro il muro.

La speranza è che i potenziali clienti, non vedendo gli avvisi, si fermino e facciano acquisti in serenità. Rimane il disagio per un divieto fatto rispettare in maniera solerte prima dell’arrivo del Presidente, con auto rimosse in fretta e furia, è lasciato in strada per un giorno in più rispetto alla reale esigenza.