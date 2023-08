Borgo Rossini: via la sosta, il ponte di corso Regio Parco diventa tutto ciclabile

Buone notizie per tutti coloro che, a Torino, si muovono con i mezzi della mobilità attiva: il ponte sulla Dora di corso Regio Parco (nella zona di Borgo Rossini), infatti, è diventato tutto ciclabile. I lavori, terminati alcuni giorni fa, hanno riguardato il lato destro in direzione nord: nel tratto tradizionalmente occupato dalle auto in sosta è stata ricavata una corsia protetta da un cordolo.

Migliore sicurezza

Si tratta di un notevole passo avanti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza: ciclisti e “monopattinisti”, infatti, non saranno più costretti ad utilizzare il marciapiede ma avranno finalmente un settore riservato su una strada molto trafficata e attraversata da mezzi spesso ad alta velocità per “centrare” il semaforo verde. Il tutto con grande sollievo anche per i pedoni, che non dovranno più condividere lo spazio con altri mezzi di trasporto.

Attraversamenti completati

Il nuovo arrivo si inserisce anche nel progetto di corridoio verde in fase di completamento da Parco Dora alla Colletta: a proposito, sono stati finalmente realizzati tutti gli attraversamenti agli incroci con i lungo Dora Firenze, Siena e Savona.