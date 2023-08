Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato questa notte all'interno di un edificio scolastico abbandonato di Druento, in via Manzoni 14. L'allarme è scattato alle 3:35 e sul posto sono subito intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco.

Le operazioni sono andate avanti tutta la notte e questa mattina intorno alle 9.30 le attività erano ancora in corso per completare lo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono presenti anche agenti della Polizia municipale.