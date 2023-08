Torinese scomparso nel nulla in Corsica: si teme per la sua vita

Lo si cerca da quasi una settimana. Danilo Boscolo, 65enne di Torino, è disperso in Corsica: di lui non si hanno notizie da 6 giorni e si teme per la sua vita.

A lanciare l'allarme è stata la moglie: l'uomo potrebbe essere precipitato durante un'escursione in montagna che i due stavano effettuando insieme nella zona delle cascate di Punta Pinzuta e Conca, nel Sud dell'isola. Dal racconto della donna, una commerciante di Torino, il marito la stava precedendo di alcune centinaia di metri quando è scomparso.

Al momento della scomparsa, il 65enne indossava una maglietta grigia, dei pantaloncini scuri, delle scarpe blu e un paio occhiali da sole. Sulla vicenda indaga la procura di Ajaccio.