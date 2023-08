Ancora violenza sui bus Gtt: vetro in frantumi su un mezzo della linea 8

Vetro in frantumi per un mezzo della linea 8. Un altro episodio di violenza, dopo le aggressioni subiti nei giorni scorsi dagli autisti della Gtt.

“Avevo appena fatto la fermata in corso XI febbraio, in direzione San Mauro - racconta l’autista del mezzo vandalizzato - quando ho notato un ragazzo sulla corsia preferenziale. Visto che non si spostava ho dato un colpo di clacson, così si è tolto dalla corsia per raggiungere un altro suo amico dall’altra parte della strada”.

“Una volta andato avanti, è stato proprio l’amico a lanciarmi un mazzo di chiavi sul secondo vetro, mandandolo così in frantumi”. Fermato il bus, l’autista si è ritrovato oltre al danno anche la beffa. “Il ragazzo mi ha rincorso perché voleva le chiavi che aveva lanciato. Una signora alla fine gliele ha ridate”.

Il sindacato annuncia lo sciopero del 18 settembre: "Non più disposti a tollerale"

L’operatore, illeso, a quel punto è stato fatto rientrare dall’azienda ed è stato aperto un contenzioso come fanno sapere dal sindacato. "Ormai questi episodi sono all’ordine del giorno - commenta Michele Schifone -. Autisti e manovratori del GTT sono ormai la valvola di sfogo. In questo periodo il servizio è stato drasticamente tagliato e la notizia di un ulteriore aumento dei biglietti sono elementi che a fronte di un servizio inadeguato e del tutto insufficiente per una città come Torino, espone ad ulteriori rischi tutto il personale. Il 18 settembre la FAISA CISAL ha dichiarato uno sciopero di 24 ore anche per questo. Contestualmente allo sciopero ci sarà un presidio sotto il comune di Torino per interpellare il sindaco e la giunta di maggioranza. Non siamo più disposti a tollerare".