Uomo di 54 anni muore in un incidente stradale: tre auto coinvolte e quattro feriti

Un uomo di 54 anni è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 14 agosto, in un terribile incidente stradale con 4 feriti che è avvenuto in lungo Stura Lazio, a Torino, quasi all'incrocio con via Puglia.

Tre le auto coinvolte nello scontro. Frontalmente sono andate a impattare la Citroen Saxo guidata dalla vittima e una Peugeot con a bordo tre persone, che poi è stata tamponata a sua volta da una terza auto con al volante una donna di 35 anni.

I feriti, tutti in condizioni non gravi, sono stati estratti dalle lamiere e portati all'ospedale Maria Vittoria. Niente da fare, invece, per il 54enne, che sarebbe morto sul colpo.

Spetterà alla polizia ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e indicare eventuali responsabilità, ma è probabile che a causare lo sbandamento di una delle auto sia stato l'asfalto reso viscido e scivoloso dalla forte pioggia caduta poco prima.