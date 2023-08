Bardonecchia, "grazie al Governo": verso la soluzione i disagi per acqua e gas. "Vogliamo tornare presto alla normalità"

Ogni ora, un passo avanti verso il ritorno alla normalità a Bardonecchia dopo il disastro accaduto domenica sera. I disagi di acqua e gas sono quasi alle spalle, l'emergenza idrica pare superata, anche se due autobotti sono state collocate in piazza De Gasperi e piazza Statuto. Pronta a ripartire anche l'attività della biblioteca. E da oggi riprendono le attività culturali della stagione estiva.

Superata l'emergenza idrica

Dalla riunione del Coc di ieri sera è emerso che l'emergenza idrica è stata superata al 100%. Si sta lavorando sulla distribuzione dell'acqua sanitaria. "Ringrazio il Governo per l'appoggio che, fin dall'inizio di queste ore difficili per Bardonecchia, ha garantito il massimo appoggio", aggiunge la prima cittadina, che ieri mattina ha ricevuto la telefonata del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci che ha assicurato la vicinanza del Governo e l'impegno a supportare il Comune nelle opere di ripristino, non appena la richiesta di stato di emergenza firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio sarà trasmessa a Roma.