Aido San Francesco e la biciclettata della salute: appuntamento al Francone

Sfruttando le strade secondarie e lontane dal traffico veicolare tra i comuni di San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese, il percorso si snoderà̀ per circa 8 km alla scoperta di luoghi semi-nascosti e a volte poco conosciuti del nostro territorio; un itinerario pianeggiante da percorrere in sella alla propria bicicletta, guidati nel tragitto in tutta sicurezza da addetti della Protezione Civile, con il supporto al rifornimento di acqua da parte della sezione AIDO di San Maurizio Canavese, assistiti da personale sanitario e soprattutto godendo di un pomeriggio in compagnia facendo un po’ di sano movimento che aiuta sia il fisico che la mente.



Negli ultimi anni la bicicletta da semplice “accessorio” per il puro divertimento è diventata anche un mezzo di trasporto alternativo anche per i normali spostamenti quotidiani; l’AIDO ha pensato di sfruttare questa nuova tendenza ma in modo diverso, organizzando un pomeriggio di sport leggero in compagnia e in tutta sicurezza, un evento che ha lo scopo di promuovere un’attività̀ volta al benessere psicofisico e non solo perché́ è un evento ecologico ma tiene conto dell’ambiente e dell’ecosistema circostante, una sorta di sana abitudine a 360 gradi. Non dimentichiamo però lo scopo di fondo della manifestazione: la sensibilizzazione alla cultura del prendersi cura di sé stessi in primis e poi degli altri, attraverso la donazione post mortem di organi, cellule e tessuti. Dare speranza a chi oggi aspetta nella sofferenza e solo con la cura della nostra salute possiamo nutrire questa speranza.