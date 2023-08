Attrazione e sviluppo di nuovi investimenti: la Regione mette sul piatto 35 milioni di euro

Due bandi da 35 milioni in tutto per continuare a fare del Piemonte un territorio "accogliente", con il giusto fascino per attirare capitali e aziende (grandi o piccole) da oltre confine, per portare impresa, sviluppo e occupazione.

Si parte il 5 ottobre

E’ stata pubblicata in queste ore sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la misura Attrazione e sviluppo nuovi investimenti che avrà una dotazione totale di 35 milioni e il cui sportello sarà operativo a far data dal prossimo 5 ottobre. La Misura ha l’obiettivo di favorire l’incremento della propensione agli investimenti del sistema produttivo, attraverso l’attrazione e lo sviluppo di nuovi investimenti per il consolidamento della competitività del tessuto imprenditoriale locale, delle filiere e dei sistemi produttivi, anche valorizzando le aree produttive esistenti libere e riqualificando quelle dismesse.