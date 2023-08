I ladri non vanno in vacanza: negli ultimi giorni quattro case svaligiate a Moncalieri

Un ritorno dalle vacanze davvero amaro, subito dopo il ferragosto, per alcune famiglie di Moncalieri. Sono stati segnalati quattro casi di furti in appartamento negli ultimi giorni, con via Deledda particolarmente presa di mira.

Problema che si ripete ogni estate

Il problema delle case svaligiate, durante il periodo delle vacanze, si ripete come ogni estate. Spesso i malviventi sanno dove andare a colpire, per arraffare ori e preziosi, piuttosto che denaro contante. Questo anche perché ormai molti di questi sono diventati molto attenti, 'selezionando' con cura gli appartamenti da colpire per non essere colti in flagrante o rischiare di essere inchiodati da telecamere o videosorveglianza.

I consigli delle forze dell'ordine

I proprietari di Moncalieri che si sono ritrovati la casa svaligiata non hanno potuto fare altro che sporgere denuncia per l'accaduto e l'invito delle forze dell'ordine, dai carabinieri alla polizia locale, è sempre quello di evitare di divulgare con troppa facilità dove si va a trascorrere le ferie oppure postare foto dai luoghi di villeggiatura che lasciano intendere come si sia lontanissimi dalla propria abitazione, annunciando magari che il ritorno non è imminente.

Purtroppo chi è ladro di professione sa cogliere ogni indizio favorevole per scegliere dove andare a colpire. E pure l'assenza delle telecamere o della videosorveglianza, soprattutto per chi abita in una villetta o in una casa di pochi piani, può fare la differenza in negativo.