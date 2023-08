Chivasso e Ivrea insieme per l’autonomia delle migranti del Fami

I Comuni di Chivasso ed Ivrea aderiscono al progetto approvato dal Ministero dell’Interno per la presentazione di iniziative da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 per la promozione dell’autonomia sociale ed economica dei soggetti del Sistema Accoglienza ed Integrazione. L’obiettivo è definire e realizzare “Piani individuali di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale” in uscita dai centri di accoglienza, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e ai nuclei familiari. La delibera della Giunta Castello riguarda 27 donne straniere il cui Sai è gestito dalla cooperativa Marypoppins.

Il territorio di riferimento di questo nuovo intervento progettuale, oltre ai Comuni di Chivasso ed Ivrea comprende Bollengo, Borgiallo, Chiesanuova, Colleretto Castelnuovo e Val di Chy, tutti Comuni che ospitano il progetto SAI, per un totale di 170 persone.

Sono previste infine attività di Community matching, realizzate attraverso una rete di cittadini che, debitamente formata rispetto alle attività progettuali, opererà in qualità di mentori e mediatori sociali a supporto dei destinatari finali nei loro percorsi di inclusione, rafforzando la creazione di reti sociali e percorsi di mutuo-aiuto.