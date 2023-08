Cocktail Fair, degustazioni a cielo aperto in via Roma a Cuneo: ecco come non perdersi l'evento

Il 9 settembre non prendete impegni perché ci sarà un grande evento per celebrare la fine dell’estate.

Bastano due parole appena per descriverlo: Cocktail Fair!

Via Roma, a Cuneo, dalle 18 alle 23.30 si trasformerà in un grande cocktail bar a cielo aperto. Protagonisti i cocktail e i produttori più prestigiosi delle Langhe e del Roero, tra esibizioni artistiche e una importante mostra. Ma come fare per non perdersi questo evento unico organizzato dall'associazione Art Nouveau? E' facilissimo. La sera dell'evento si potrà acquistare un ticket del valore di 20 euro in uno dei due punti cassa allestiti in via Roma.

Dal 3 settembre i ticket saranno disponibili in prevendita nei bar partner della serata. Sono cinque locali di riferimento del centro storico del capoluogo: Bar Caffetteria 800, Infernotto Yum Pub, Côni Veja Bonfante, Cafe 44 e Caffè Bruno

Non avete scuse, dunque, per non concedervi l’esperienza di degustazione delle eccellenze del beverage piemontese.

Ogni ticket darà diritto alla degustazione di sette cocktail (alcolici o analcolici) consumabili nei bar che hanno aderito all'evento e di tre degustazioni di vini Altalanga e Metodo Classico piemontese, serviti in uno stand dedicato.

Oppure si potrà fare il contrario: una degustazione di sette vini e di tre cocktail, tutti creati proprio per l'evento. In ognuno ci sarà almeno un ingrediente Bordiga, tra i main sponsor del Cocktail Fair.

Il ticket, inoltre, riserverà l’accesso alla mostra dell’artista Pop Art Marco Michelini in arte MYFO presso i locali dell’Hotel Palazzo Lovera nei giorni di sabato 9 e domenica 10 settembre.

Un genovese doc che, con la sua arte, in pochissimi anni ha conquistato la fama internazionale. Partendo dal movimento americano della pop art, l'eclettico Myfo ne rinnova la rappresentazione, inserendola nell’orizzonte del proprio tempo. "C’è l’apparenza – spiega Myfo – e c’è una realtà sotteranea, tanto nei singoli uomini quanto nella società. E io racconto questa complessità, che di solito passa inosservata".

L'artista, attingendo ai simboli del nostro tempo, denuncia anche la riproducibilità delle immagini che la civiltà virale propone insistentemente al proprio pubblico per mezzo di un’ossessiva autocelebrazione dei propri idoli.

Non solo Pop art ma anche musica, grazie alla presenza del saxofonista Adalto Seravalli, nato in Brasile ma ormai da qualche anno stabilmente in Italia. E' noto per le sue performance come Dj e sassofonista. "Avere la capacità di mixare e sviluppare uno spettacolo come DJ è incredibile. Conoscere il momento giusto per inserire il sassofono in una canzone già pronta, cioè partecipare a un'opera d'arte, con la tua arte, è una sfida ancora più grande. Questo è quello che propongo nei miei spettacoli". Non mancherà l'esibizione degli studenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo.

Tutto questo è Cocktail Fair. Degustazioni all'insegna dell'eccellenza e dell'arte a 360°. Il 9 settembre a Cuneo.

Segui l'evento e tutte le novità su Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100095615197649

Su Instagram https://www.instagram.com/cocktailfair/?igshid=MzRlODBiNWFlZA %3D%3D

Per info e domande scrivere a artnouveaucn@gmail.com