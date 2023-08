Porta Palazzo si fa crocevia di donne e culture con “Apertamente cittadine”

Accogliere, accompagnare e promuovere: sono queste le tre parole chiave di “Apertamente cittadine” (emanazione territoriale delle Figlie di Maria Ausiliatrice insieme ad alcuni volontari), progetto dell'associazione 2PR Prevenzione e Promozione ODV in collaborazione con Porta delle Culture e con il patrocinio della Circoscrizione 7 di Torino.

La “scuola delle donne”

“Apertamente cittadine” creerà spazi di incontro e formazione rivolti a donne di culture diverse con un programma che partirà ad ottobre 2023 per terminare a giugno 2024: l'obiettivo dichiarato è quello di “riconoscere e promuovere il ruolo e la dignità della donna, rafforzando il suo percorso di autonomia all'interno della famiglia, della città e della cultura italiana”. Il tutto si concretizzerà in una scuola di italiano con accompagnamento didattico verso una competenza linguistica di base con percorsi differenziati (grazie ad un protocollo d'intesa con i CPIA), un corso di ricamo, uncinetto e maglia e un corso di sartoria domestica; le attività si svolgeranno da lunedì a venerdì con orario 9-11 e 11-13 con possibilità di baby parking e nido in collaborazione con il Sermig e la cooperativa Liberitutti.

Le attività per ragazzi, giovani e adulti

A questo si aggiungeranno altre attività rivolte a ragazzi, giovani e adulti come incontri interculturali e di dialogo tra fedi religiose per “valorizzare la ricchezza della diversità nella reciproca conoscenza e promuovere il dialogo come strumento etico di pace”, esperienze di educazione interculturale per “promuovere gruppi giovanili atteggiamenti e scelte di accoglienza e rispetto della società plurale” e sostegno scolastico per “sostenere studenti, famiglie e scuole nei percorsi di inclusione perché nessuno si perda”. Quest'ultimo, in programma tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Come iscriversi

Per iscriversi occorre presentarsi dal nella sede di via La Salle 15/h dal 1° al 29 settembre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle 12, muniti di documento di identità o passaporto e permesso di soggiorno aggiornato in caso di passaggio al CPIA.

Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 3888075990 e 3464317174 oppure l'indirizzo e-mail toportapalazzo@fma-ip.it.