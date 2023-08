Camper, sosta selvaggia alle Vallette e Lucento: “I residenti non ce la fanno più, sono esasperati”

La Circoscrizione 5? Non è un campeggio a cielo aperto. E’ un messaggio chiaro quello rivolto al Comune di Torino, reo secondo Alfredo Ballatore (Fdi) di non applicare la legge regionale sul turismo itinerante.

Sì, perché i quartieri Lucento e Vallette sono letteralmente invasi da camper, spesso appartenenti a famiglie rom, che sostano nelle aree pubbliche per settimane, anche mesi. Le zone più colpite sono quelle di via Lombardia, via Parenzo, via Pietro Cossa e via Fiesole, ma anche corso Cincinnato.

“I residenti non ce la fanno più - attacca Ballatore -. I camper non solo occupano spazi pubblici, ma portano anche incuria e degrado”

Anche il comitato TorinoinMovimento da settimane segnala la presenza di mezzi, rifiuti e sedie in corso Cincinnato angolo strada Altessano. Insomma, tutti lo sanno, tutti lo notano, ma le soluzioni tardano ad arrivare. Ed ecco perché, con forza, si torna a chiedere il rispetto della legge, per non trasformare la Circoscrizione 5 in un campeggio a cielo aperto.