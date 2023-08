Blocco diesel Euro 5 in Piemonte, rinviato a domani l'incontro tra ministri

Ancora un giorno di attesa per gli automobilisti, artigiani, liberi professionisti e tutti coloro che in Piemonte possiedono un diesel Euro 5. Sulla testa di questi ultimi pende la spada di Damocle dello stop, dal prossimo 15 settembre, a questo tipo di veicoli. La riunione tecnica avrebbe dovuto svolgersi oggi ma, come emerso nel primo pomeriggio, è stata spostata a domani.

Torino maglia nera per qualità dell'aria

Un confronto al quale parteciperanno rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, Ambiente ed Affari Europei. Ed inevitabilmente un’eventuale sospensione, in Piemonte, dello stop ai diesel Euro 5 coinvolgerà Torino. Il capoluogo piemontese da anni è maglia nera per la qualità dell’aria.

"Inquinamento questione cruciale"

Un tema su cui è intervenuto il sindaco Stefano Lo Russo che, precisando come il Comune si attiene alla “disposizioni che vengono impartite dalla giunta regionale”, ha poi aggiunto sull’inquinamento: “è una questione cruciale”. “Per questo – ha proseguito - abbiamo messo in campo negli scorsi mesi una rilevante mole di progetti di carattere infrastrutturale-edilizio per il risanamento di molti edifici e per il contenimento dei consumi energetici, che sono una componente importante dell'inquinamento dell'aria di Torino” .

"Accelerato su metro 2 "

“Abbiamo fatto partire, e accelerato di quasi tre anni, - ha chiarito - i tempi della linea 2 della metro. Abbiamo da poco aggiudicato la gara per il rinnovo completo del parco veicolare di Gtt, nell’ottica della transizione ecologica, che porterà a mezzi a emissione zero”. E sul blocco ai diesel Euro 5, Lo Russo rimanda la palla alla Regione, considerando che lo stop a questo tipo di mezzi era stato deciso dall’Unione Europea. E quindi un’eventuale sospensione del provvedimento espone l’Italia al rischio di multe da parte dell’Europa.

“Secondo quanto prevede la normativa europea e per quanto riguarda il traffico veicolare, è chiaro che la questione è di priorità assoluta perché la salute pubblica deve essere garantita. Cercheremo di continuare nella nostra strategia di mobilità sostenibile e contemporaneamente di rispettare le decisioni che verranno assunte da Governo e Regione Piemonte” ha concluso il sindaco.