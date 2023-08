Collegno in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'architetto Matteo Bo Milone

Lutto a Collegno per la morte improvvisa dell'architetto Matteo Bo Milone.

"La comunità è incredula e colpita da questa terribile notizia - lo ricorda Il Sindaco Francesco Casciano -. Matteo, cittadino attivo e impegnato nel Comitato di Quartiere del Centro Storico, ha accompagnato le trasformazioni della città con il suo lavoro che amava moltissimo e con l'impegno prezioso di ricerca e divulgazione sull'evoluzione del nostro territorio. La Città si stringe attorno alla famiglia Bo Milone, molto nota per l'impegno di valorizzazione storico e culturale di Collegno".

"Matteo è stato un amico e un fratello per me", aggiunge Davide Morra, Consigliere Comunale e storico locale, "insieme abbiamo costruito le mostre sull’ archeologia industriale e sulla Collegno sotterranea. Matteo ha guidato con competenza e amore per la sua Collegno, tantissimi cittadini e molte scolaresche a visitare la ghiacciaia del Concentrico raccontando la storia e le storie della città di un tempo. Mi stringo a mamma Anna a papà Loris, alla compagna Elisa e ad Irene e Pietro.

"Siamo attoniti" dice la sorella Irene che con Matteo ha condiviso la professione di architetto e le tante iniziative culturali a Collegno.

"Grazie per l'immensa dimostrazione di affetto che stiamo ricevendo, Matteo era benvoluto da tanti senza distinzione di età".

Le esequie saranno celebrate domani, giovedì 31 agosto alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo in via Martiri XXX aprile, 34 Collegno.