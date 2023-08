Brandizzo, il Piemonte proclama il lutto regionale. L'arcivescovo Repole: "Profondamente turbato da questa tragedia"

"Con questa decisione la Regione desidera esprimere il cordoglio e la vicinanza del Piemonte alle famiglie delle vittime e alle loro comunità. La giornata si svolgerà in concomitanza con i funerali delle vittime, saranno esposte le bandiere a mezz’asta e la cittadinanza sarà invitata a osservare un minuto di silenzio".

L'arcivescovo Repole: "Come è possibile?"

“Sono profondamente turbato dalla tragedia che ha cancellato 5 vite a Brandizzo nell’incidente ferroviario di questa notte, gettando nella disperazione cinque famiglie, gli amici, la popolazione. Prego per i famigliari delle vittime, vorrei che sapessero che il Vescovo e la Chiesa torinese sono con loro, soffrono con loro in queste ore così dure”. Così l’arcivescovo di Torino, Roberto Repole. “Penso allo strazio dell’uomo che conduceva la locomotiva, una tragedia nella tragedia e mi domando come sia possibile che incidenti sul lavoro, anche così gravi, continuino a ripetersi in Italia tutti i giorni senza che la sicurezza dei cantieri dia prova di miglioramento”.

La Figc dispone un minuto di silenzio

Su indicazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, la Federcalcio ha disposto un minuto di raccoglimento "in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime dell’incidente avvenuto la scorsa notte a Brandizzo".

Dimessi dall'ospedale operai e macchinisti

Intanto, dall'ospedale di Chivasso, arriva una buona notizia: sono infatti stati dimessi in serata i due operai sopravvissuti alla tragedia e i due macchinisti che si trovavano sul convoglio. Tutti e quattro erano stati ricoverati in stato di shock.

Infortuni: resta contro ignoti fascicolo aperto dopo incidente Brandizzo

Resta al momento contro ignoti, invece, il fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio plurimo colposo aperto dalla procura di Ivrea a seguito dell’incidente ferroviario. Gli investigatori che da questa notte stanno compiendo rilievi sul luogo dell’incidente continuano a raccogliere materiali utili all’inchiesta e sentendo persone. Tra questi sono stati ascoltati come persone informate sui fatti proprio i due macchinisti.