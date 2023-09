Maxi tamponamento sulla Tangenziale nord di Torino, all'altezza di Collegno. Poco prima dell'ora di cena si è verificato un incidente in direzione Milano, che ha coinvolto quattro veicoli.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi e una persona è stato trasportato all'ospedale di Rivoli in codice verde. Il traffico risulta fortemente rallentato in entrambe le direzioni.