Da Schlein a Bonaccini, al via la Festa dell'Unità di Torino. Il Segretario Rossi: "Unità con M5S e Terzo Polo dovere per le Regionali"

Dopo tre anni di stop per il Covid, da oggi, sabato 2, a lunedì 18 settembre torna la Festa dell'Unità di Torino . Ed il claim dell'edizione 2023 è appunto "Rieccoci qua". Un ritorno segnato anche dalla scelta della location: piazza D'Armi. " Erano sette anni - ha commentato il segretario metropolitano Marcello Mazzù - che non eravamo qua ".

Mazzù contro Meloni: "Richiami al fascismo concreti"

Da Schlein a BarbaSophia

Il primo big in calendario è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori , che domani sera alle 21 parteciperà al dibattito "Per un nuovo protagonismo delle famiglie nelle politiche pubbliche". Il 7 settembre alle 21 ci sarà il Presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini , mentre il 10 settembre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo . La segreteria del Pd E lly Schlein sarà alla Festa dell'Unità il 15 settembre alle 21. Spazio anche alla società civile e a momenti più pop. Il professore e youtuber Matteo Saudino , ideatore di BarbaSophia, interverrà il 7 settembre alle 18.30. Previsti anche incontri con i Fridays For Future.

Gli sportelli

" Ci sarà uno sportello digitale - ha spiegato Mazzù - con un gruppo di informatici a disposizione dei cittadini per spiegare le procedure digitali tipo lo spid, uno con gli amministratori di Torino e della Città Metropolitana disponibile a rispondere alle richieste dei cittadini e uno sulla non violenza e pace ".

E la Festa dell'Unità di Torino apre ufficialmente il percorso per le Regionali 2024. "C'è un programma ricco - ha spiegato il Segretario Regionale del Pd Domenico Rossi - che ci servirà per mettere a fuoco i temi della campagna elettorale europea e regionale. È un evento che ci fa stare insieme, cosa che per una comunità è importante. Serve anche per riconoscersi". E Rossi è tornato a rilanciare la proposta di una coalizione ampia per le Regionali, che oltre alle diverse anima del centrosinistra includa anche il M5S e il Terzo Polo.