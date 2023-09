La raccolta dei libri scolastici per chi è in difficoltà: Cascina Roccafranca fa rima con solidarietà [VIDEO]

Una “montagna” di libri da donare a chi i libri scolastici fatica a comprarli. A chi è in difficoltà. E’ un’iniziativa nata nel nome dalla solidarietà quella portata avanti da Cascina Roccafranca, presidio sociale sul territorio di Mirafiori Nord, che ha permesso di raccogliere fino a 500 testi scolastici da donare nelle scuole del quartiere.

A beneficiarne, come detto, saranno quei ragazzi e quelle famiglie per il quale l’acquisto dei libri di testo rappresenta una spesa troppo onerosa da affrontare. Un perfetto esempio di “solidarietà dal basso”, che ha coinvolto anche altre realtà del territori come le librerie Gulliver e Essai, le cartolerie Il Dado, La Mina, Fotocartoleria, Millecolori e le biblioteche Amoretti, Passerin d’Entreves. Ruolo attivo anche per gli istituti comprensivi Alvaro-Gobetti e Ezio Bosso e per la cooperativa L’Arcobaleno.

Dei 500 libri raccolti, 200 sono utilizzabili perché recenti e in buone condizioni. Inoltre, grazie alla generosità del quartiere, è stato possibile mettere da parte anche diverso materiale scolastico: 10 quaderni, portapenne e 5 zaini o borsoni nuovi, due dizionari Zanichelli di inglese e francese e tre dizionari più piccoli di italiano/francese/enciclopedia storica.

I volontari hanno ricevuto la visita del sindaco Stefano Lo Russo: “Cascina Roccafranca è uno degli esperimenti più riusciti di come si possa rigenerare un patrimonio urbano a servizio della comunità: è un luogo vivo, che aggrega l’intero quartiere e lo fa con lo spirito autentico per il quale è nata questo tipo di attività: riunire le persone, farle stare insieme e cercare di dare vitalità al quartiere fornendo servizi”.

“L’iniziativa di consegna dei libri scolastici - ha poi proseguito il primo cittadino - coniuga tante dimensioni: solidarietà, riuso, non spreco, attenzione a un tema che incide molto come quello della spesa per garantire ai nostri ragazzi una soluzione adeguata”. “E’ il miglior esempio, una delle cose più belle che vogliamo e continueremo a sostenere”, ha promesso Lo Russo.

E così Cascina Roccafranca si è resa nuovamente protagonista nel sensibilizzare la cittadinanza sui temi del recupero e del riuso, dell'inclusione, delle disuguaglianze e della solidarietà. Confermandosi un supporto prezioso per le reti territoriali.