Al via i lavori per realizzare la velostazione nel parcheggio Fermi della metro

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione di gara, in data 04.09.2023, sono stati consegnati i lavori di costruzione della velostazione che sorgerà in prossimità del capolinea della Metropolitana "Fermi" e dell'omonimo parcheggio veicolare.

La struttura della superficie di circa 150 m² coperta, videosorvegliata, con ingressi automatizzati, sarà in grado di ospitare in sicurezza fino a 96 biciclette (16 base, 80 opzionali) su rastrelliere a due livelli e sarà dotata di servizi di ricarica e di una ciclofficina.

Il servizio, al momento non presente nell'area, offrirà un'importante alternativa per gli utenti della metropolitana che potranno raggiungere in bicicletta il nodo di interscambio trovando un ricovero idoneo e sicuro per il proprio ciclo. ​I lavori, dal costo di 210.046,41 euro, dureranno circa 3 mesi e saranno ultimati entro la fine dell’anno.