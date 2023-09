Problemi, suggerimenti, proposte: l'Amministrazione incontra i cittadini per una Venaria migliore

L'Amministrazione incontra i cittadini per una Venaria migliore

L'Amministrazione comunale di Venaria incontrerà i cittadini con appuntamenti in ciascun quartiere per ascoltare segnalazioni di problematiche, suggerimenti e proposte: un importante momento di confronto per rendere la città un luogo ancora migliore.

Il sindaco Fabio Giulivi: "Riteniamo sia fondamentale continuare a confrontarci con la cittadinanza, organizzando degli appuntamenti pubblici nei cinque quartieri della Città. Un momento che non potrà che essere utile a tutti, per affrontare insieme le sfide che ci aspettano, raccogliere le osservazioni dei venariesi, rimanendo a disposizione di tutti coloro che vorranno imbastire un confronto costruttivo, volto sempre a migliorare la nostra Venaria Reale".

Il calendario degli appuntamenti

Quartiere Altessano Giovedì 14 settembre, ore 18:00 Piazza Atzei

Quartiere Centro Storico Lunedì 18 settembre, ore 18:00 Piazza Don Alberione - inQubatore

Quartiere Gallo Praile Giovedì 21 settembre, ore 18:00 Parco Iannetti (fronte Parrocchia Santa Gianna Beretta Molla)

Quartiere Rigola Martedì 26 settembre, ore 18:00 Piazza Nenni

Quartiere Salvo D’Acquisto Lunedì 2 ottobre, ore 18:00 Piazza Michelangelo

In caso di maltempo, gli incontri verranno comunque garantiti, nelle medesime date, in un luogo al coperto.