Schianto in tangenziale: tre auto coinvolte e quattro persone ferite in ospedale [FOTO]

Incidente automobilistico in tangenziale: lo schianto è avvenuto all'altezza di corso Francia, in direzione Milano, lungo la tangenziale Sud.



Sono tre i veicoli coinvolti, con quattro feriti in codice giallo che sono stati accompagnati all'ospedale di Rivoli. L'effetto sul traffico è piuttosto negativo, con flusso congestionato in entrambe le direzioni.