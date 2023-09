Rogo nella notte, le fiamme divorano lo storico chiosco di piazza Galimberti [FOTO]

Dall'esterno, l'unico indizio che lascia pensare che ci sia qualcosa che non va sono le serrande abbassate. Proprio nel chiosco che è (quasi) sempre aperto, a pochi passi dal parco di piazza Galimberti.



Ma basta annusare l'aria per capire cosa è successo: nella notte le fiamme hanno divorato parte della struttura. I danni si sono accumulati soprattutto nella parte posteriore, quella lontana dalla vista della strada, dove scorre via Tunisi nel suo prolungamento con corso Corsica.



Ancora da capire le cause che hanno dato origine all'incendio. Di certo, è stato un inizio di settimana traumatico per un quartiere da sempre molto affezionato a un bar che fa da riferimento e tiene compagnia a chi frequenta il parco. Durante il giorno, famiglie con bambini che si scatenano nelle due aree gioco (dedicate da qualche mese alla memoria di Lorenzo Greco), ma anche la sera, quando nel dehors del chiosco si danno appuntamento per un caffè o un aperitivo tante persone della zona.



Chiosco che non fa solo somministrazione, ma anche cultura: sui suoi scaffali (rimasti intatti, risparmiati dalle fiamme) ci sono infatti i libri che gli avventori lasciano e prelevano alimentando l'attività di bookcrossing.



Nelle scorse settimane piazza Galimberti era stata protagonista di un altro episodio spiacevole, quando alcuni vandali avevano distrutto la targa dedicata a Valentino Mazzola, nello spiazzo che si trova all'altezza di via Taggia, poco distante dagli ex mercati generali.