Festa di San Giacomo a Grugliasco: come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento della festa parrocchiale di San Giacomo cambia temporaneamente la viabilità a Grugliasco: dalle 8 di lunedì 11 settembre alle 24 di martedì 19 settembre saranno vietati il transito e la sosta in via Galimberti 67 (piazzetta rialzata e parcheggio adiacenti la parrocchia).

Dalle 8 di venerdì 15 settembre alle 2 di lunedì 18 settembre saranno vietati il transito e la sosta in via Duccio Galimberti, nel tratto compreso tra via Osvaldo Boccali e via Galimberti 66 (intersezione, rotatoria, accesso passo carraio via Galimberti escluse), per circa 140 metri.