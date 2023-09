Treni, Canalis e Cogno (Pd): "La Giunta Cirio riattiva due linee sospese, ma non nel Torinese"

"In un tempo di caro carburanti e appunto di transizione ecologica, il treno è il mezzo di trasporto più ecologico, economico e sicuro. Eppure in Piemonte, una delle Regioni più inquinate d’Europa, nel 2012 la Giunta Cota ha sospeso più di dieci linee ferroviarie e nel 2023 la Giunta Cirio non ha ancora ripristinato le corse pre covid, penalizzando soprattutto le aree più interne e periferiche. In particolare, sarebbe interessante conoscere la visione della Giunta Cirio sulla linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice, la cui riattivazione era prevista nel Contratto di Servizio 2021-2035, firmato il 9 ottobre 2020 da AMP (Agenzia Mobilità Piemontese), per conto della Regione, e da Trenitalia".