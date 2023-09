Il Grande Oriente protagonista da sabato al Castello di Moncalieri

Nella mattina di sabato 23 settembre, al Castello di Moncalieri si svolge l’inaugurazione della mostra OLTRE IL VENTAGLIO. Haiku e Haiga al Castello di Moncalieri, con opere di Massimo De Orazi, Riccardo Duranti, Fabio Massimo Fioravanti, Virginia Lorenzetti e Anna Onesti.

L’esposizione è promossa dalla direzione del Castello di Moncalieri – MiC Direzione regionale Musei Piemonte, in collaborazione con il Comune di Moncalieri, e può essere visitata fino a domenica 5 novembre nell’ambito delle consuete visite agli Appartamenti Reali.

In occasione dell’apertura, in coincidenza con il fine settimana delle Giornate Europee del Patrimonio, è previsto un programma di eventi: sabato23 settembre alle ore 11 è fissata la presentazione della mostra, mentre domenica 24 settembre in orario 11-12.30 si può partecipare a una conversazione con gli artisti e assistere alla proiezione docufilm The Flight of the Heron di Giuliano Cammarata e Alessio Nicastro dedicato all’attività del maestro Udaka Michishige.

Gli eventi sono a ingresso gratuito, su prenotazione obbligatoria (tramite mail: amicicastellomoncalieri@gmail.com).