A Torino l'app per comprare i biglietti bus e metro è anche per Apple

E sul fronte della mobilità, dal 1° ottobre scatteranno gli aumenti dei biglietti blu e delle strisce blu . In queste settimane, su richiesta dei sindacati e direzione sanitarie, sono in corso le verifiche da parte degli assessorati al Bilancio e alla Viabilità per evitare i rincari alla sosta nella zona degli ospedali. Oltre alla Città della Salute (Regina Margherita, Molinette, CTO e Sant'Anna), anche il Maria Vittoria, il Mauriziano ed il Gradenigo sono in zona con parcheggi a pagamento.

Sosta ridotta nei multipiano per i dipendenti

Sempre su quest'ultimo fronte Gtt, tra giugno e luglio, ha incontrato la direzione sanitaria delle Molinette. Durante i confronti, da parte dell'ospedale è arrivata la richiesta di avere abbonamenti a prezzo ridotto per i propri dipendenti per parcheggiare all'interno delle strutture.

Uno sconto per medici ed infermieri per lasciare la macchina nel multipiano, come accade per grandi aziende come Lavazza ed Intesa. Il Gruppo di corso Turati ha chiesto alla direzione sanitaria di avere un elenco del personale interessato ad usufruire della tariffa ridotta. Al momento il dialogo è in corso.