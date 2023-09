Lo sPAZIO211 riaprirà con il concerto dei Bar Italia sabato 30 settembre

Dopo l'annunciata chiusura delle scorse settimane e il successivo intervento del Comune di Torino e della Regione, che si erano detti disponibili a dare una mano per evitare lo stop, ecco finalmente l'annuncio: sPAZIO211 riaprirà con il concerto dei Bar Italia sabato 30 settembre.

Con una nota, Spazi Musicali ETS ha annunciato la decisione, arrivata dopo "giorni molto duri e faticosi in cui abbiamo lavorato senza sosta per cercare di preservare non solo la programmazione dei concerti ma l'identità di sPAZIO211 così come tutti quanti, noi e voi, abbiamo contribuito a creare negli anni e imparato a preservare. Ma soprattutto, così come abbiamo potuto leggere nelle vostre parole in queste settimane difficili e per questo vi ringraziamo di cuore".

"Alla luce degli incontri con le istituzioni di riferimento, per mantenere fede alla nostra missione e al supporto ricevuto dalle tante persone che si sono spese (da ovunque) affinché il nostro percorso trentennale continui, vi annunciamo che stiamo cercando di mantenere e consolidare il calendario dei live presentato negli scorsi mesi. Alcuni concerti sono stati spostati, rimandati a data da destinarsi o a data diversa", hanno aggiunto ringraziando poi tutte le band coinvolte per la loro disponibilità e sensibilità dimostrata nel riformulare i loro tour.

"Abbiamo scelto di essere risoluti nel confermare i seguenti concerti, confidando che le promesse ricevute dalle istituzioni di competenza si trasformino il prima possibile in atti concreti e doverosi, e confidando nel vostro supporto com'è sempre stato e come ci avete ampiamente dimostrato. Noi ce la metteremo tutta, con la speranza di non dover nuovamente essere costretti a fare passi indietro", hanno concluso. Sperando che l'idea di uno stop non debba tornare di attualità dopo un raid o l'ennesimo furto notturno.